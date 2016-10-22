Экс-"регионал" Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста – Луценко

У прокуратуры нет доказательств вины фигуранта "дела Ефремова".
"Если в отношении господина Медяника нет достаточно доказательств, то он не будет привлекаться к уголковой ответственности. Это моя уверенность в том, что прокуратура может и должна освобождать людей, если нет достаточно доказательств. Я уверен, что господин Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, потому что у нас не собраны доказательства его вины", - заявил Луценко журналистам в Национальной академии прокуратуры в субботу в Киеве.
В тоже время генпрокурор убежден, что доказательства на господина Ефремова существуют, в связи с чем "ему придётся быть перед полноценным судебным следствием".
Напомним, Медяника задержали 7 августа, в рамках расследования дела другого экс-регионала – Александра Ефремова, который задержан 30 июля. Медянику инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 ч.3, Уголовного Кодекса Украины), а также причастности к созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3 ч.1 УКУ).
ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям: в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).Интерфакс-Украина