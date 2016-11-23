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Экс-посол Украины в США Моцик назначен в политическую группу по реализации Минска - источник

23 ноября в 14:17

В среду, 23 ноября, Александ Моцик отправился на переговоры в Минск.

Посол України в США Олександр Моцик
Моцик уже отправился на переговоры в Минск
usa.mfa.gov.ua
Бывший посол Украины в США Александр Моцик назначен в политическую подгруппу по реализации Минских соглашений. 

Об этом сообщил источник ZN.UA в Администрации президента Украины. 

Александр Моцик был послом Украины в США с 2010 по апрель 2015 года. Позже его на этом посту сменил Валерий Чалый. 

Также источник уточнил, что сегодня, 23 ноября, Моцик отправился на переговоры в Минск. 

23 ноября Контактная группа по Донбассу проводит очередное заседание в Минске. Главными вопросами на переговорах являются вопросы безопасности, освобождения украинских заложников, а также разведение войск в Станице Луганской.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Минск США переговоры Моцик
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