Экс-посол Украины в США Моцик назначен в политическую группу по реализации Минска - источник

В среду, 23 ноября, Александ Моцик отправился на переговоры в Минск.

Моцик уже отправился на переговоры в Минск usa.mfa.gov.ua

Об этом сообщил источник ZN.UA в Администрации президента Украины.

Александр Моцик был послом Украины в США с 2010 по апрель 2015 года. Позже его на этом посту сменил Валерий Чалый.

Также источник уточнил, что сегодня, 23 ноября, Моцик отправился на переговоры в Минск.

23 ноября Контактная группа по Донбассу проводит очередное заседание в Минске. Главными вопросами на переговорах являются вопросы безопасности, освобождения украинских заложников, а также разведение войск в Станице Луганской.