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Экс-начальника киевского ГАИ задержали в Москве - СМИ

28 сентября в 12:09

До прибытия в Москву, бывший глава столичной Госавтоинспекции прятался в оккупированном Крыму.

Николай Макаренко экс-нач Киевского ГАИ
В Моковском аэропорту "Домодедово" задержали экс-начальника киевского ГАИ
rbc.ua
Российские правоохранители задержали в московском аэропорту "Домодедово" экс-начальника Управления государственной автоинспекции в Киеве Николая Макаренко, подозреваемого в создании преступной группировки.

Как сообщает агентство "Українські новини", ссылаясь на собственный источник в структуре Министерства внутренних дел, в данный момент экс-чиновник уже арестован для экстрадиции.

"Он прятался в Ялте, а потом поехал в Москву и хотел куда-то лететь, в "Домодедово" задержали", – рассказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что Макаренко предлагал российским силовикам взятку за то, чтобы его отпустили.

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Напомним, в апреле прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Служба внутренней безопасности МВД совместно с Прокуратурой города Киева провела ряд обысков и задержаний в рамках пресечения ряда преступных схем, выявленных в ГАИ Киева.

Министр также сообщил, что начальник ГАИ Киева полковник милиции Николай Макаренко, подозреваемый как организатор преступной группы "несанкционированно покинул территорию страны" в направлении Беларуси и сейчас разыскивается.

По материалам: Українські новини
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Тэги Киев Москва Макаренко
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