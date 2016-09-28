Экс-начальника киевского ГАИ задержали в Москве - СМИ

До прибытия в Москву, бывший глава столичной Госавтоинспекции прятался в оккупированном Крыму.

В Моковском аэропорту "Домодедово" задержали экс-начальника киевского ГАИ rbc.ua

Российские правоохранители задержали в московском аэропорту "Домодедово" экс-начальника Управления государственной автоинспекции в Киеве, подозреваемого в создании преступной группировки.

Как сообщает агентство "Українські новини", ссылаясь на собственный источник в структуре Министерства внутренних дел, в данный момент экс-чиновник уже арестован для экстрадиции.

"Он прятался в Ялте, а потом поехал в Москву и хотел куда-то лететь, в "Домодедово" задержали", – рассказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что Макаренко предлагал российским силовикам взятку за то, чтобы его отпустили.

Напомним, в апреле прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Служба внутренней безопасности МВД совместно с Прокуратурой города Киева провела ряд обысков и задержаний в рамках пресечения ряда преступных схем, выявленных в ГАИ Киева.

Министр также сообщил, что начальник ГАИ Киева полковник милиции Николай Макаренко, подозреваемый как организатор преступной группы "несанкционированно покинул территорию страны" в направлении Беларуси и сейчас разыскивается.