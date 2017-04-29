Экс-министр Швайка попал в серьезное ДТП

Политик получил травмы.
Авария произошла по дороге из Конотопа в Киев. Политик опубликовав фото с места аварии и снимки своих повреждений. Экс-министра доставили в Прилуцкую городскую больницу.
"Вышли несколько часов назад из Института имени Ситенко. Рука в гипсе, другая - забинтована, нога - в гипсе, рядом - любимая жена с малышом ", - написал политик.
4 сентября Швайке и Сиротюку было объявлено подозрение по части 2 статьи 294 ("массовые беспорядки, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия") Уголовного кодекса. По данной статье предусматривается наказание в виде тюремного заключения от 8 до 15 лет.
26 сентября Швайка был допрошен. У него взяли образы слюны и отпечатки пальцев. Затем суд избрал меру пресечения экс-министру в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. 30 сентября за Швайку внесли залог в размере 1,217 миллиона гривень.
23 декабря Печерский суд Киева продлил меру пресечения Швайке в виде ареста с возможностью внесения залога до 23 февраля 2016 года.
ZN.UA