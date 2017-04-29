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Экс-министр Швайка попал в серьезное ДТП

29 апреля в 23:40

Политик получил травмы. 

Игорь Швайка
Швайка попал в аварию
ВО "Свобода"
Экс-министр аграрной политики Украины и бывший глава харьковского отделения ВО "Свобода" Игорь Швайка попал в крупную автомобильную аварию, об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

Авария произошла по дороге из Конотопа в Киев. Политик опубликовав фото с места аварии и снимки своих повреждений. Экс-министра доставили в Прилуцкую городскую больницу. 

"Вышли несколько часов назад из Института имени Ситенко. Рука в гипсе, другая - забинтована, нога - в гипсе, рядом - любимая жена с малышом ", - написал политик. 

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4 сентября Швайке и Сиротюку было объявлено подозрение по части 2 статьи 294 ("массовые беспорядки, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия") Уголовного кодекса. По данной статье предусматривается наказание в виде тюремного заключения от 8 до 15 лет. 

26 сентября Швайка был допрошен. У него взяли образы слюны и отпечатки пальцев. Затем суд избрал меру пресечения экс-министру в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. 30 сентября за Швайку внесли залог в размере 1,217 миллиона гривень. 

23 декабря Печерский суд Киева продлил меру пресечения Швайке в виде ареста с возможностью внесения залога до 23 февраля 2016 года.

 

По материалам: ZN.UA
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