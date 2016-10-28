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Экс-мэра Славянска Штепу оставили в СИЗО еще на два месяца

28 октября в 20:34

У здания суда собрались несколько активистов, которые выступили против освобождения Штепы.

Нели Штепа
Штепе в очередной раз продлили арест
novostimira.net

Червонозаводской районный суд Славянска сегодня, 28 октября, в очередной раз продлил арест бывшего городского головы Славянска Донецкой области Нели Штепы еще на два месяца.

Перед началом заседания у здания суда собрались несколько активистов, которые выступили против освобождения Штепы из-под стражи, сообщает сайт 6262.

Сегодня также к своим обязанностям приступила новая судья Наталья Карекян. Назначение произошло в связи с увольнением судьи Ирины Прошуты.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что 14 сентября суд продлил арест Штепы до 11 ноября.

Напомним, Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Максимальное наказание по статьям, по которым проходит Штепа — пожизненное заключение.

Арест Штепы продлевался регулярно с июля 2014 года.

По материалам: 6262.com.ua
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