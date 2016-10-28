Экс-мэра Славянска Штепу оставили в СИЗО еще на два месяца

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У здания суда собрались несколько активистов, которые выступили против освобождения Штепы.

Штепе в очередной раз продлили арест novostimira.net

Червонозаводской районный суд Славянска сегодня, 28 октября, в очередной раз продлил арест бывшего городского головы Славянска Донецкой области Нели Штепы еще на два месяца.

Перед началом заседания у здания суда собрались несколько активистов, которые выступили против освобождения Штепы из-под стражи, сообщает сайт 6262.

Сегодня также к своим обязанностям приступила новая судья Наталья Карекян. Назначение произошло в связи с увольнением судьи Ирины Прошуты.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 14 сентября суд продлил арест Штепы до 11 ноября.

Напомним, Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Максимальное наказание по статьям, по которым проходит Штепа — пожизненное заключение.



Арест Штепы продлевался регулярно с июля 2014 года.