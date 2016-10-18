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Экс-главе Высшего хозсуда и его заместителю сообщили о подозрении

18 октября в 16:25

Судьи Емельянов и Татьков во времена Януковича подчинили себе систему принятия решений в ВХСУ.

Артур Емельянов Виктор Татьков
Емельянов и Татьков подозреваются во вмешательстве в деятельность судей
Юрий Луценко / Facebook
Сотрудники Генпрокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которые в 2011-2014 году занимали должности председателя суда и заместителя председателя, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011-2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. Исследуется около 7000 случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, вмешательство в деятельность судей с целью вынесения ими необходимых злоумышленникам неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

По данным ГПУ, судьи подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК Украины.

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В июле 2016 года ZN.UA писало, что Генпрокуратура планирует повторно обратиться к Лихтенштейну с запросом о предоставлении Украине банковских документов по делу судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. В 2016 году на счетах Емельянова в Лихтенштейне было заморожено 13 млн швейцарских франков, однако затем эти средства были разблокированы.

По материалам: ZN.UA
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