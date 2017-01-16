Экс-глава Обуховской РГА и его заместитель получили тюремные сроки за замельные махинации

Должностные лица передали в собственность 19 физическим лицам два острова в Каневском водохранилище и нанесли государству почти 120 миллионов гривень ущерба.

За кражу двух островов двум чиновникам дали по четыре года тюрьмы

Бывшего председателя Обуховской райгосадминистрациии его первого заместителя приговорили к четырем годам лишения свободы за незаконную передачу в собственность гражданам земель водного фонда, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 16 января.

Следствие установило, что в 2004 году экс-глава района передал в аренду обществу с ограниченной ответственностью на 49 лет два острова площадью 10 га из государственного фонда. В 2008 он же передал в собственность 19 гражданам "для ведения личного крестьянского хозяйства" земельные участки площадью 37 га за счет двух островов Каневского водохранилища, которые находились в пользовании общества и не изымались у него в установленном законом порядке, а также за счет водного зеркала водохранилища.

Распоряжение об утверждении проекта землеустройства и передаче участков в собственность подписал первый заместитель главы района после устного распоряжения своего непосредственного руководителя.

С учетом того, что передача в собственность земельных участков водного фонда запрещена законом, должностные лица нанесли государству 119 милионов гривень ущерба.

Кроме того, в октябре 2008 года этот же глава райадминистрации незаконно передал в собственность 12 физическим лицам 1,44 га земли, которая находилась в пользовании садового товарищества без согласия землепользователей.

Суд признал экс-главу райадминистрации и его первого заместителя виновными в совершении преступлений, и приговорил каждого из них к четырем годам лишения свобода с запретом занимать руководящие должности сроком на два года.