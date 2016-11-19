Экс-ФСБшник Богданов заявил, что видео его освобождения было постановочным

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СБУ опубликовала видеозапись следственного эксперимента.

Интернет-пользователи усомнились в достоверности опубликованного СБУ видео освобождения Богданова СБУ

Бывший офицер ФСБ Илья Богданов, которого ранее похитили и пытались вывезти в Россию, заявил, что опубликованнаявидеозапись его освобождения была сделана во время следственного эксперимента.

"Это видео снято не в момент захвата преступной группировки. Это снималось, когда проводился следственный эксперимент. Но есть записи телефонных переговоров, которые не были обнародованы, то есть тех, когда я был на волосок от смерти, и не было никакой надежды на кого-либо", – заявил Богданов в интервью Depo.ua, опубликованном в субботу, 19 ноября.

Ранее сообщалось о том, что украинские правоохранители предотвратили похищение и убийство экс-офицера ФСБ Богданова. К организации преступления оказался причастен бывший депутат Харьковского областного совета.

Вскоре СБУ опубликовала видео освобождения Богданова, но интернет-пользователи усомнились в его правдивости.

В понедельник, 14 ноября, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители разыскивают Богданова после того, как его знакомые обратились в полицию с заявлением об исчезновении, и что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 г. По факту исчезновения мужчины было начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и оперативно-розыскные мероприятия.

Илья Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году приехал в Украину. Воевал в зоне АТО в составе ДУК "Правый сектор", принимал участие в боях за Донецкий аэропорт. В марте 2015 года Богданову дали украинское гражданство.