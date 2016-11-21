Экс-ФСБшник Богданов рассказал об организации своего похищения

По его словам, заказчиком в Украине выступал "Росоха" - завербованный в Белгороде российскими спецслужбами.

Согласно планам похищения, Богданова должны были вывезти в Россию СБУ

Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ Илья Богданов, который перешел на сторону Украины в 2014 году, заявляет, что переговоры о его похищении велись с российскими кураторами.

"Реально покушение на то, чтобы меня похитить в Россию, реально задействовано ГРУ, реально задействовано ФСБ, я лично слышал все эти разговоры с кураторами из России", - сказал Богданов в интервью каналу "Дождь".

Он добавил, что речь шла о его ликвидации, когда пошла заминка с передачей на границе.

Богданов рассказал, что организаторы давали указания похитителю побить его, "накачать" наркотиками, раздеть, привязать к дереву и оставить в лесу в таком месте, где его никто бы не нашел.

По его словам, заказчиком в Украине выступал "Росоха" - завербованный в Белгороде российскими спецслужбами.

Ранее сообщалось о том, что украинские правоохранители предотвратили похищение и убийство экс-офицера ФСБ Богданова. К организации преступления оказался причастен бывший депутат Харьковского областного совета.

Вскоре СБУ опубликовала видео освобождения Богданова, но интернет-пользователи усомнились в его правдивости, а сам Богданов заявил, что оно было постановочным.

В понедельник, 14 ноября, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители разыскивают Богданова после того, как его знакомые обратились в полицию с заявлением об исчезновении, и что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 г. По факту исчезновения мужчины было начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и оперативно-розыскные мероприятия.

Илья Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году приехал в Украину. Воевал в зоне АТО в составе ДУК "Правый сектор", принимал участие в боях за Донецкий аэропорт. В марте 2015 года Богданову дали украинское гражданство.