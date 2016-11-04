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Экс-чиновникам Ирпеня и Бучи предъявили подозрение в хищении земель

4 ноября в 22:30

Двум фигурантам уголовного дела инкриминируют злоупотребление служебным положением.

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Бывших должностным лиц Ирпеня и Бучи подозревают в причастности к хищению земель лесного фонда
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 4 ноября, сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника отдела Госкомзема в Буче и бывшему начальнику земельных ресурсов Ирпеня Киевской области.

Экс-чиновников подозревают в причастности к хищению земель лесного фонда, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Подозреваемым инкриминируется согласование незаконных заключений проектов землеустройства по отводу земельных участков из земель лесного фонда, которые фактически находились в государственной собственности. Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением)", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что мэры Бучи и Ирпеня – Анатолий Федорук и Владимир Карплюк – подозреваются в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению в течение 2006-2012 гг.

21 июля в Ирпене и Буче были проведены обыски по делу о схемах хищения 900 га леса в Киевской области. В тот же день появлялась информация, что Карплюк покинул пределы Украины. Федорук в день обысков находился в Буче.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирпень Буча коррупция ГПУ
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