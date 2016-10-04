Экс-беркутовец признал свою вину в суде и назвал фамилии лиц, причастных к расстрелу Евромайдана

Подсудимый рассказал детали "спецоперации", которую "Беркут" проводил в феврале 2014 года против участников Революции достоинства.

Экс-командир харьковского "Беркута" рассказал, как силовики расстреливали активистов в 2014 году gp.gov.ua

Экс-командир харьковского "" Виктор Шаповалов признал свою вину в суде и назвал фамилии своих бывших коллег, которые получили летальное оружие для борьбы с активистами Евромайдана.

"Хочу отметить, что помповые ружья выдавались личному составу: Бондаренко Сергей, Рак, Мищенко, Войтенко, Белов. Это личный состав, что был с помповыми ружьями. Еще Бацких, Белецкий, Кобец, Мацюра, Павленко, Робко, Шевченко. Личным составом с "фортами" руководил Лукаш. "Форты вперед!" – это он", – цитирует "5 канал" заявление Шаповалова на судебном заседании третьего октября.

Обвиняемый также рассказал, что видел, как бойцы "Беркута" в Крепостном проулке избивали людей, но ничего не сделал. Он также не реагировал, когда силовики открыли по активистам стрельбу. По его словам, в феврале 2014 года "беркутовцы" отличали друг-друга по разноцветным наклейкам на тыловой части шлема. Данная информация, по мнению юристов, позволит выявить и прочих участников расправы над "Евромайданом".

"Это важно, потому что кроме прочих знаков различия, фактически идентифицировать "беркутовцев" рядовых невозможно, поскольку они были в масках, забрало от шлемов закрывали. Их лица очень сложно идентифицировать", – отметил адковкат потерпевшей стороны Александр Мусиенко.

Обвиняемый также выразил сожаление о случившемся.

Виктор Шаповалов обвиняется в том, что будучи командиром спецподразделения превысил свои служебные полномочия. По версии обвинения, именно сотрудники харьковского "беркута" причастны к нанесению телесных повреждений различной степени тяжести 110 лицам, учавстовавшим в Евромайдане.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждает причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

14 июля представители департамента спецрасследлваний ГПУ, в результате обысков нашли на дне одного из прудов Голосеевского района Киева остатки винтовки, из которой, по предположению Генпрокурора Юрия Луценко, сотрудник "черной роты" Беркута стрелял по протестующих около Октябрьского дворца. Там же были найдены некоторые фрагменты автоматов.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".