Экипаж украинского танкера предстал перед судом в Ливии

Ливийские власти подозревают экипаж "Руты" в контрабанде нефтепродуктов.

Украинский танкер "Рута" арестовали в Ливии

Украинские граждане – члены экипажапредстали перед судом в Триполи по подозрению в контрабанде нефтепродуктов, передает Al Jazeera

Как сообщил представитель ливийских ВМС Аюб Кассем, ливийские власти задержали экипажи танкеров "Рута" и "Старк", среди которых – 14 украинцев, четыре граждан Турции и один гражданин Грузии. "Рута" была под украинским флагом, а "Старк" - под конголезским.

Кассем утверждает, что суда сопровождала охрана на лодках, экипажи танкеров были хорошо вооружены и оказывали сопротивление при задержании.

Накануне ливийские военно-морские силы захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти, - украинский танкер "Рута" и судно "Старк" под флагом одного из африканских государств.

ВМС смогли захватить корабли после предупредительного огня в их сторону. "Столкновение продолжались три часа, но два танкера были успешно изъяты", - сказал пресс-секретарь ливийских военно-морских сил Аюб Кассем. Инцидент произошел в районе Сиди-Саида к западу от Триполи. Кассем не сообщил о каких-либо жертвах, также он не сообщил о том, что произошло с экипажем судов и гражданами каких стран они являются.