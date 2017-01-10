Ефремов содержится в двухместной камере с форточкой – СБУ

СБУ готова пустить Лутковскую в камеру к Ефремову для ознакомления с условиями содержания бывшего регионала.

Ефремова держат в стандартной камере изолятора СБУ площадью 13,5 кв. м Андрей Товстыженко, ZN.UA

Бывший руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 кв. м, которая оборудована всем необходимым, сообщает пресс-служба СБУ.

"Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В СБУ подчеркнули, что за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания.

"СБУ официально опровергает информацию адвокатов, опубликованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы "нечеловеческих" условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБ Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ для прекращения спекуляций готовы предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания господина Ефремова уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, захвате государственных зданий, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР".

24 ноября Печерский суд Киева продлил арест Александра Ефремова до 22 января 2017 года.