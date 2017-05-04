Единственным владельцем телеканала "Тонис" стал бывший регионал Макеенко

Телеканал "Тонис" сосредоточится на информационно-аналитическом вещании. Для этого приглашены российские журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.

Теперь телеканал "Тонис" официально принадлежит бывшему регионалу Макеенко (а не Януковичу) ZN.UA

Бывший народный депутат от Партии регионов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис".

Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, размер взноса Макеенко в уставный фонд составляет 16,7 млн грн. Директором телеканала остался Александр Бутко.

Макеенко стал владельцем 9,5% телеканала "Тонис" в марте 2017 года. На тот момент 80% уставного капитала оставалось за ООО "Тонис". Тогда же телеканал объявил о новом этапе своего развития. Основным направлением канала будет информационно-аналитическое вещание. На нем будут работать известные телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.

В феврале 2015 года глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура в ходе досудебного расследования установила, что Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами "Тонис", "Бизнес", "Добро" и "Погода".

Макеенко - в 2002 году депутат Верховной Рады Украины от партии "Наша Украина". В 2005 году вступил в Партию Регионов Украины, в 2006 - заместитель главы фракции Партии регионов в Раде. По указу Виктора Януковича возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию с 25 января до 7 марта 2014 года.