ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году

Экономика Украины восстанавливается после падения в течение двух предыдущих лет. Но рост будет всего 1,5%.

ВВП Украины пока будет расти на 1,5-2% в год, прогнозирует ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Украины в 2016 году на 1,5% и на 2% в следующем году.

Согласно обновленному прогнозу банка, по сравнению с маем этого года прогноз на 2016 год ухудшен на 0,5 п.п., тогда как на 2017 год сохранен без изменений.

"Экономика Украины возобновила рост в первой половине 2016 года после совокупного падения ВВП на 16% в течение двух предыдущих лет. Весьма острой проблемой для Украины остаются невозвратные кредиты", – отмечает ЕБРР.

В целом по региону операций ЕБРР прогноз на 2016 году улучшен на 0,2 п.п. – до 1,6%, а на следующий год сохранен на уровне 2,5%.

Напомним, что Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на 2,5%.

В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.