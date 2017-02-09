Двое жителей Авдеевки получили ранения из-за обстрелов боевиков

Также разрушено два дома в старой части города.

Боевики вновь обстреляли Авдеевку УНИАН

Боевики нанесли очередной удар по старой части города, в результате чего осколочное ранения получили два человека 1967 и 1957 годов рождения, сообщает Нацполиция области.

"В момент обстрела один из пострадавших - 49-летний местный житель находился в собственном дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки был госпитализирован в городскую больницу. Другой 60-летний мужчина проезжал мимо на велосипеде, когда его задело осколком от снаряда, который взорвался неподалеку. Он также доставлен в местную больницу, медики констатировали у него осколочное ранение левой лобной доли. Кроме того, разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщается на сайте ведомства.

Сейчас сотрудники полиции обходят район обстрелов, фиксируют повреждения и ищут тех, кому может потребоваться помощь.

Как сообщалось, 8 февраля террористы обстреляли Луганское и Авдеевку из танков.