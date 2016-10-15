Двое военных ВСУ погибли в Луганской области

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Террористы подвергли обстрелам позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения.

Силы АТО понесли новые потери в Донбассе Пресс-центр АТО/Facebook

В Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки двое украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в результате артиллерийского обстрела, сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Боевики 18 раз открывали огонь, используя запрещенные Минскими соглашениями 152-мм пушки и 120-мм минометы", - говорится в сообщении Луганской ВГА в Facebook.

В администрации также добавили, что противник вел огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Станица Луганская.

Вчера, 14 октября, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала боевых действий в зоне АТО погибли 2533 украинских военнослужащих.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибло более 9,5 тысяч человек.