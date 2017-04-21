Двое военных погибли, еще восемь ранены в зоне АТО

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Среди раненых трое солдат Нацгвардии и пятеро военнослужащие ВСУ.

За сутки в зоне АТО погибли двое солдат и еще восемь получили ранения Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 20 апреля, в зоне проведения АТО в Донбассе и еще восемь получили ранения, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли в зоне АТО, еще восемь военных получили ранения и травмы. Среди раненых трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, остальные - ВСУ", - сказал Лысенко сегодня, 21 апреля.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.