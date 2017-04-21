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Двое военных погибли, еще восемь ранены в зоне АТО

21 апреля в 14:08

Среди раненых трое солдат Нацгвардии и пятеро военнослужащие ВСУ.

потери ранения
За сутки в зоне АТО погибли двое солдат и еще восемь получили ранения
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки, 20 апреля, в зоне проведения АТО в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и еще восемь получили ранения, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли в зоне АТО, еще восемь военных получили ранения и травмы. Среди раненых трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, остальные - ВСУ", - сказал Лысенко сегодня, 21 апреля.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО Украина военнослужащие военный погибли
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