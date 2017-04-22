Двое украинских военных ранены в зоне АТО

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Солдаты получили ранения в Авдеевке и Песках.

Двое украинских солдат получили ранения в Авдеевке и Песках Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 21 апреля,двое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов позиций украинской армии террористами "ДНР", сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое наших воинов получили ранения. Это произошло в Авдеевке и Песках во время обстрелов", - сказал Лысенко сегодня, 22 апреля.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.