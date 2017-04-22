Двое украинских военных ранены в зоне АТО

Солдаты получили ранения в Авдеевке и Песках.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое наших воинов получили ранения. Это произошло в Авдеевке и Песках во время обстрелов", - сказал Лысенко сегодня, 22 апреля.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.
Интерфакс-Украина