Двое детей из Украины погибли в ДТП в Северной Осетии – СМИ

Брат и сестра гостили на Кавказе у родственников.

Дети из Украины погибли на Кавказе ТАСС

Двое детей погибли в ДТП в Северной Осетии (РФ), где вечером в четверг, 20 апреля столкнулись автомобиль "БМВ" и грузовик.

"Несовершеннолетний водитель "БМВ не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП пассажиры иномарки - брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте происшествия", - сообщили "Интерфаксу-ЮГ" в экстренных службах Северной Осетии.

Водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации погибшие дети являлись гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.

Ранее сообщалось, что на севере Индии автобус сорвался с горной дороги на высоте 200 метров и упал в ущелье в результате чего погибли 44 человека.