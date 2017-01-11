Движение транспорта в ряде районов Одесской области запретили до утра – ГСЧС

Запрет связан с новым ухудшением погодных условий.

В Одесской области сохраняются транспортные сложности 112 Украина

В связи с погодными условиями до утра 11 января запрещено движение автотранспорта по дорогам местного и государственного значения в южных и центральных районах Одесской области.

"В связи с ухудшением погодных условий: снег, ночью по югу сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с., метелями, снежными заносами и температурой воздуха до -12 С, запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов, с 00.00 до 9.00 11 января 2017г. Кроме автодорог М-05 Киев-Одесса, М-05-01 обход Одессы и М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог)", – сказано в сообщении ГСЧС.

Также в ведомстве сообщили, что остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на а/д М-13 Кропивницкий - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416. Остается закрытым движение для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса – Рени. Работы по очистке дорог от снега продолжаются, уверяют в ГСЧС.

Как сообщалось, на южные регионы Украины надвигается новый циклон с Черного моря.