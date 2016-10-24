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Две трети жителей Киева считают город комфортным для туристов

24 октября в 19:14

Киевляне в основном вспоминают архитектуру и исторические памятники. Среди главных недостатков – недостаточное знание горожанами английского языка.

Киев город
Киевляне расхваливают социологам свой город
ZN.UA
Две трети жителей Киева (67%) считают город комфортным для туристов, при этом, абсолютное большинство (почти 90%) считают, что Киев имеет потенциал стать более привлекательным городом для туристов,

Важнейшими преимуществами Киева как туристического города определили привлекательную архитектуру, исторические памятники (65%) и богатство украинской кухни (58%). Также отметили широкий выбор музеев, театров (44%), большое количество парков (42%), привлекательный внешний вид города (37%), приветливые люди (35%), развитая сеть заведений питания (33%), четверть отметили среди преимуществ столицы - современность города.

Важнейшими недостатками туристического Киева отметили недостаточный уровень знаний иностранного языка жителями города (33%), опасность города (32%) и высокие цены (31%), а также неудобную транспортную инфраструктуру (26%). Кроме того, почти каждый пятый считает, что Киев недостаточно современный город, имеет малопривлекательный внешний вид, а информация о туристических преимущества малодоступна.

Только 9% опрошенных считают, что доступные секс-услуги являются преимуществом Киева как туристического города и только 6% отметили нелегализованные секс-услуги среди наиболее значимых недостатков, которые мешают Киеву развить туристический потенциал.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-20 сентября 2016 года среди 1000 киевлян методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.

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По данным опроса "Рейтинга", три четверти жителей столицы (74%) поддерживают право Киева принимать в 2017 году песенный конкурс Евровидение. Вместе с тем, только треть опрошенных (33%) считает, что инфраструктура Киева готова для проведения Евровидения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев город туристическая
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2 комментария
  • Евгений Сокол Сегодня, 19:37 Что ж про туалеты никто ни слова не сказал? Начните с малого, потом уже переходите к высоким материям. Заведение за Макдональдсом на Крещатике - это же просто образец бездарного подхода к организации туризма. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Евгений Буравлев Сегодня, 19:33 Инфраструктура жизнедеятельности населения Киева в крайне хреновом состоянии. Безопасность населения, городской транспорт, проезжие пути, торговая сеть, сеть культурных и спортивно-оздоровительных заведения и пр.далеки от среднего качества уровня инфраструктуры столиц Европы. А то, что касается Евровиденья, то это пустячок, который разрешается локально-эпизодическими действиями. А вот сама жезнедеятельность населения Киева требует от власти кардинильного улучшения инфраструктуры города. Но как показывает, достигшая устойчивости практика, на это власти насрать! Ответить Цитировать Пожаловаться
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