Две трети жителей Киева считают город комфортным для туристов

Киевляне в основном вспоминают архитектуру и исторические памятники. Среди главных недостатков – недостаточное знание горожанами английского языка.

Киевляне расхваливают социологам свой город ZN.UA

Две трети жителей Киева (67%) считают город, при этом, абсолютное большинство (почти 90%) считают, что Киев имеет потенциал стать более привлекательным городом для туристов,

Важнейшими преимуществами Киева как туристического города определили привлекательную архитектуру, исторические памятники (65%) и богатство украинской кухни (58%). Также отметили широкий выбор музеев, театров (44%), большое количество парков (42%), привлекательный внешний вид города (37%), приветливые люди (35%), развитая сеть заведений питания (33%), четверть отметили среди преимуществ столицы - современность города.

Важнейшими недостатками туристического Киева отметили недостаточный уровень знаний иностранного языка жителями города (33%), опасность города (32%) и высокие цены (31%), а также неудобную транспортную инфраструктуру (26%). Кроме того, почти каждый пятый считает, что Киев недостаточно современный город, имеет малопривлекательный внешний вид, а информация о туристических преимущества малодоступна.

Только 9% опрошенных считают, что доступные секс-услуги являются преимуществом Киева как туристического города и только 6% отметили нелегализованные секс-услуги среди наиболее значимых недостатков, которые мешают Киеву развить туристический потенциал.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-20 сентября 2016 года среди 1000 киевлян методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.

По данным опроса "Рейтинга", три четверти жителей столицы (74%) поддерживают право Киева принимать в 2017 году песенный конкурс Евровидение. Вместе с тем, только треть опрошенных (33%) считает, что инфраструктура Киева готова для проведения Евровидения.