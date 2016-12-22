Две трети украинцев против восстановления СССР

Больше всего сторонников восстановления СССР среди этнических русских преклонного возраста с незаконченным средним образованием.

Этнические русские, которые приехали в Украину в советские времена, хотят восстановления империи nnm.me

Две трети (65%) украинцев не хотят восстановления, 13% ответили, что хотят, еще 22% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально", свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Если среди этнических украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза, 69% респондентов, то среди этнических русских – только 39%. Если среди респондентов в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%, то среди тех, кому 60 лет и больше – только 44%.

Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят восстановления Советского Союза – от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование.

Те, кто хочет восстановления Советского Союза, чаще всего обосновывают свое стремление тем, что во времена существования СССР была уверенность в завтрашнем дне (70%), высоким уровнем социальных гарантий советских времен (64%), существованием в те времена возможности бесплатного получения высшего образования (58%), отсутствием безработицы (55%), достаточным материальным уровнем жизни (53%), тем, что в советское время испытывали гордость за великую державу в планетарном масштабе (50%), стабильностью и отсутствием вооруженных конфликтов (46%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий среди респондентов 2015. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса "Левада-центра", проведенного в марте 2016 года, более половины жителей Российской Федерации (56%) сожалеют о распаде Советского Союза. Среди населения продолжает преобладать мнение о том, что распада СССР можно было избежать. Так считают 51% опрошенных.