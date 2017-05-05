Два выходных дня в Киеве будут теплыми

Погоду в Украине будет определять теплый и в основном сухой воздух, лишь на крайнем западе страны неустойчивая воздушная масса. Похолодание ожидается в понедельник.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в Сумской и Луганской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 20-25° тепла.
В Киеве - без осадков, температура ночью 8-10°, днем 22-24°.
В воскресенье, 7 мая, в западных областях грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 22-27°, в западных областях 17-22°.
В Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 9-11°, днем около 25°.
Согласно предварительному прогнозу, в понедельник, 8 мая, в Киеве может похолодать до 13-15°, а во вторник, 9 мая, до 10-12° и пройдут дожди.
Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,