Два выходных дня в Киеве будут теплыми

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Погоду в Украине будет определять теплый и в основном сухой воздух, лишь на крайнем западе страны неустойчивая воздушная масса. Похолодание ожидается в понедельник.

Из четырех выходным половина будут теплыми, а вторая половина не очень ZN.UA

В субботу, 6 мая, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях небольшой дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков, сообщает

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в Сумской и Луганской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 20-25° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 8-10°, днем 22-24°.

В воскресенье, 7 мая, в западных областях грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 22-27°, в западных областях 17-22°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 9-11°, днем около 25°.

Согласно предварительному прогнозу, в понедельник, 8 мая, в Киеве может похолодать до 13-15°, а во вторник, 9 мая, до 10-12° и пройдут дожди.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.