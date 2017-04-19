Два харьковских экс-"беркутовца", обвиняемые в уголовных преступлениях, продолжают служить в полиции

Материалы уголовных производств в отношении Андрея Хандрыкина и Владимира Рияко переданы в суд.

Для полицейского руководства обвинение в совершении тяжких преступлений не является основанием для отстранения сотрудника от службы

СослуживцыАндрей Хандрикин и Владимир Рияко продолжают нести службу в харьковском управлении Национальной полиции, несмотря на что, что находятся в статусе обвиняемых, сообщили в Генпрокуратуре журналистам Hromadske.ua

Следователи управления спецрасследований ГПУ передали в суд материалы дела против Хандрикина. Его обвиняют в пытках участников Майдана (статья 127, часть 2). Данное престпление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Хандрикин является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, когда на колоннаде на входе на стадион Лобановского были избиты два участника Евромайдана. "Беркутовцы" сняли активистов с колоннады, раздели, издевались, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел.

Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые также являются обвиняемыми по этому делу, выехали в Россию через пограничный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Владимир Рияко – единственный обвиняемый в деле об избиении журналистов "Громадського" Константина Реуцкого и Анастасии Станко в Песочине Харьковской области 28 января 2015 года. Два других фигуранта – Александр Костюк и Виталий Гончаренко, действия которых прокуратура квалифицировала как препятствование журналистской деятельности, превышение власти и злоупотребление полномочиями, также находятся в РФ.

Кроме эпизода с журналистами, Гончаренко обвиняют в убийстве трех человек 18 февраля в Крепостном переулке в Киеве.

Ранее сообщалось, что четыре бывших сотрудника харьковского батальона МВД специального назначения "Беркут", которых подозревают в убийствах и других тяжких преступлениях против участников Революции Достоинства, сбежали в Россию после освобождения из-под стражи.

Напомним, 6 апреля Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, которого прокуратура обвинила в убийстве трех человек во время Революции Достоинства.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что к настоящему моменту Россия предоставила гражданство 14 экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Андрей Капустин в своей статье для ZN.UA пишет, что украинская правоохранительная система столкнулась с острой нехваткой дистанционных кандалов – электронных браслетов, надеваемых на подозреваемого при изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подробнее о проблеме нехватки электронных средств слежения за подсудимыми читайте в статье Андрея Капустина "Куплю кандалы дистанционные. Дорого" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".