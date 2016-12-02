Два бронекатера проекта "Гюрза-М" завершили испытания

Почти за год катера "Бердянск" и "Аккерман" отработали более 20 боевых упражнений.

После испытаний «Бердянск» и «Аккерман» присоединятся к силам постоянной боевой готовности ВМС ВСУ mil.gov.ua

На морском полигоне вблиз Одессы завершились испытаний бронекатеров "Бердянск" и "Аккерман" – двух первых катеров проекта 58155, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Почти за год катера преодолели более 2 тысяч морских миль, отработали более 20 боевых упражнений по воздушным, морским и наземным целям из всех видов вооружения. В частности, были проведены артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали сооружения береговой обороны и бронированную технику, корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Вскоре судна присоединятся к силам постоянной боевой готовности Военно-морских сил ВСУ.

В настоящее время на заводе "Ленинская кузница" строят еще четыре катера этого типа. Всего ВМС ВСУ планировали получить 20 МБАКов проекта 58155, однако пока о закладке новых "Гюрз" речь не идет.

Напомним, к 2020 году планируется кардинально обновить корабельный состав Военно-морских сил Украины и построить около 30 боевых кораблей и катеров.