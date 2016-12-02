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Два бронекатера проекта "Гюрза-М" завершили испытания

2 декабря в 01:13

Почти за год катера "Бердянск" и "Аккерман" отработали более 20 боевых упражнений.

Гюрза-М катер
После испытаний «Бердянск» и «Аккерман» присоединятся к силам постоянной боевой готовности ВМС ВСУ
mil.gov.ua
На морском полигоне вблиз Одессы завершились испытаний бронекатеров "Бердянск" и "Аккерман" – двух первых катеров проекта 58155 "Гюрза-М", сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Почти за год катера преодолели более 2 тысяч морских миль, отработали более 20 боевых упражнений по воздушным, морским и наземным целям из всех видов вооружения. В частности, были проведены артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали сооружения береговой обороны и бронированную технику, корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Вскоре судна присоединятся к силам постоянной боевой готовности Военно-морских сил ВСУ.

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В настоящее время на заводе "Ленинская кузница" строят еще четыре катера этого типа. Всего ВМС ВСУ планировали получить 20 МБАКов проекта 58155, однако пока о закладке новых "Гюрз" речь не идет. 

Напомним, к 2020 году планируется кардинально обновить корабельный состав Военно-морских сил Украины и построить около 30 боевых кораблей и катеров.

По материалам: ZN.UA
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Тэги катер флот ВМС ВСУ испытния стрельбы Гюрза-М
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