ДРГ террористов попыталась прорвать позиции сил АТО в районе Счастья

В ходе боевого столкновения с диверсантами был ранен украинский военнослужащий.

Силы АТО отразили атаку вражеской ДРГ Facebook/Міністерство оборони України

Диверсионно-разведовательная группа боевиков предприняла попытку прорвать позициив районе города Счастье луганской области.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной администрации, в результате боевого столкновения один из украинских военнослужащих получил ранения.

Отмечается, что за минувшие сутки противник четыре раза открывал огонь в направлении населенных пунктов Попаснянского района Луганской области.

Российско-террористические войска применяли против сил АТО минометы калибра 82 и 120 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливая позиции ВСУ у Новозвановки и Новоалександровки.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".