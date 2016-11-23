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ДРГ террористов попыталась прорвать позиции сил АТО в районе Счастья

23 ноября в 10:57

В ходе боевого столкновения с диверсантами был ранен украинский военнослужащий.

АТО военные ВСУ_5
Силы АТО отразили атаку вражеской ДРГ
Facebook/Міністерство оборони України
Диверсионно-разведовательная группа боевиков предприняла попытку прорвать позиции ВСУ в районе города Счастье луганской области.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной администрации, в результате боевого столкновения один из украинских военнослужащих получил ранения.

Отмечается, что за минувшие сутки противник четыре раза открывал огонь в направлении населенных пунктов Попаснянского района Луганской области.

Российско-террористические войска применяли против сил АТО минометы калибра 82 и 120 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливая позиции ВСУ у Новозвановки и Новоалександровки.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги позиция ВСУ военнослужащие
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