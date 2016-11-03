Дожди в Украине прекратятся и немного потеплеет

Погоду в ближайшие дни будет определять поле повышенного атмосферного давления, температурный фон существенно не изменится.

В воскресенье в Киеве должно значительно потеплеть Василий Артюшенко, ZN.UA

В четверг, 4 ноября, температура Украине ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей до 6° тепла, в Карпатах и Прикарпатье 1-6° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 7-10°, сообщает

Ночью и утром в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, на крайнем севере страны кое-где небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на остальной территории - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Киеве без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

В субботу, 5 ноября, осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на юге от 1° мороза до 4° тепла; днем 2-7° тепла, в Закарпатье и на крайнем юге до 10°.

В Киеве 5 ноября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье в Киеве потеплеет до 10°, в понедельник – до 13° тепла, но ожидаются дожди.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.