Дорожную полицию в Украине сформируют до конца 2017 года – замглавы Нацполиции

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Дорожные полицейские будут патрулировать крупные автомагистрали страны.

В Украине в 2017 году планируется создать дорожную полицию , в задачи которой войдет патрулирование автотрасс международного и национального значения по всей стране.

"Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года", – сообщил замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, информирует пресс-служба МВД Украины.

По словам Бушуева, на сегодня в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.

К функциональным обязанностям сотрудников дорожной полиции будет относится обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства. Также, они будут реагировать на все проявления криминального характера, которые будут выявлять на участке патрулирования.

Кандидатов в дорожную полицию будут выбирать в два этапа. В целом для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.

Напомним, что в насленных пунктах функции дорожной полиции входят в обязанности патрульной полиции.