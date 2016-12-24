Дорожную полицию в Украине сформируют до конца 2017 года – замглавы Нацполиции

Дорожные полицейские будут патрулировать крупные автомагистрали страны.
"Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года", – сообщил замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, информирует пресс-служба МВД Украины.
По словам Бушуева, на сегодня в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.
К функциональным обязанностям сотрудников дорожной полиции будет относится обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства. Также, они будут реагировать на все проявления криминального характера, которые будут выявлять на участке патрулирования.
Кандидатов в дорожную полицию будут выбирать в два этапа. В целом для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.
Напомним, что в насленных пунктах функции дорожной полиции входят в обязанности патрульной полиции.ZN.UA