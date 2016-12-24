Дорожная полиция начнет патрулировать дороги с лета 2017 года

В подразделении будут работать 2600 сотрудников.
Дорожная полиция выйдет на патрулирование дорог с лета 2017 года, заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщается на сайте МВД.
"Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года", - сообщил Константин Бушуев.
По его словам, в функциональные обязанности сотрудников дорожной полиции отнесено обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства, будут реагировать на все проявления уголовного характера, которые будут проходить на их участке патрулирования.
Башуев заявил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволит полиции реализовать автоматическую фиксацию правонарушений.
"После принятия этих законодательных изменений я вас уверяю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме", - подчеркнул он.
В 2017 году планируется запуск дорожной полиции, что вызвано ростом количества ДТП на дорогах. Кандидатов будут выбирать в два этапа. Для функционирования подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.ZN.UA