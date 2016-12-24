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Дорожная полиция начнет патрулировать дороги с лета 2017 года

24 декабря в 21:02

 В подразделении будут работать 2600 сотрудников.   

ГАИ, ДТП
Вместо ГАИ заработает дорожная полиция
http://yaktak.rv.ua

Дорожная полиция выйдет на патрулирование дорог с лета 2017 года, заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщается на сайте МВД.   

"Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года", - сообщил Константин Бушуев. 

По его словам, в функциональные обязанности сотрудников дорожной полиции отнесено обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства, будут реагировать на все проявления уголовного характера, которые будут проходить на их участке патрулирования. 

Башуев заявил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволит полиции реализовать автоматическую фиксацию правонарушений. 

"После принятия этих законодательных изменений я вас уверяю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме", - подчеркнул он. 

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В 2017 году планируется запуск дорожной полиции, что вызвано ростом количества ДТП на дорогах. Кандидатов будут выбирать в два этапа. Для функционирования подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.

По материалам: ZN.UA
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