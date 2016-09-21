"Донецкие боевики" пополнили ряды подразделений в "ЛНР" - ИС

Подразделения "1 АК ДНР" и"МГБ ДНР" по официальной версии доджны помочь "народной милиции ЛНР" ликвидировать "украинские ДРГ".
В частности, из состава "1-го АК ДНР" переброшен один батальон и несколько подразделений - "спецгрупп" и "взводов".
"Официальная версия – помощь "народной милиции ЛНР" в поиске и ликвидации "украинских ДРГ" в прифронтовых районах", - отмечает Тымчук.
Ранее сообщалось, что в "ЛНР" с целью выкупа похищают местных жителей за "шпионаж в пользу Украины".Боевикам в Донбассе мерещатся прошедшие подготовку в "центрах НАТО" "украинские диверсанты".ZN.UA