"Донецкие боевики" пополнили ряды подразделений в "ЛНР" - ИС

Подразделения "1 АК ДНР" и"МГБ ДНР" по официальной версии доджны помочь "народной милиции ЛНР" ликвидировать "украинские ДРГ".

«ДНР» перебросила в «ЛНР» ряд подразделений боевиков vk.com/strelkov_info

В "ЛНР" передислицирован ряд подразделений из состава "1-го АК ДНР", а также формирований "МГБ ДНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, из состава "1-го АК ДНР" переброшен один батальон и несколько подразделений - "спецгрупп" и "взводов".

"Официальная версия – помощь "народной милиции ЛНР" в поиске и ликвидации "украинских ДРГ" в прифронтовых районах", - отмечает Тымчук.

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" с целью выкупа похищают местных жителей за "шпионаж в пользу Украины".Боевикам в Донбассе мерещатся прошедшие подготовку в "центрах НАТО" "украинские диверсанты".