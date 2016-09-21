Топ Новости
<
>

"Донецкие боевики" пополнили ряды подразделений в "ЛНР" - ИС

21 сентября в 12:08

Подразделения "1 АК ДНР" и"МГБ ДНР" по официальной версии доджны помочь "народной милиции ЛНР" ликвидировать "украинские ДРГ".

Боевики днр_16
«ДНР» перебросила в «ЛНР» ряд подразделений боевиков
vk.com/strelkov_info
В "ЛНР" передислицирован ряд подразделений из состава "1-го АК ДНР", а также формирований "МГБ ДНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, из состава "1-го АК ДНР" переброшен один батальон и несколько подразделений - "спецгрупп" и "взводов".

"Официальная версия – помощь "народной милиции ЛНР" в поиске и ликвидации "украинских ДРГ" в прифронтовых районах", - отмечает Тымчук.

Читайте также: Плотницкий заявил о попытке "переворота" в ОРДЛО

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" с целью выкупа похищают местных жителей за "шпионаж в пользу Украины".Боевикам в Донбассе мерещатся прошедшие подготовку в "центрах НАТО" "украинские диверсанты".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ДНР ЛНР милиция боевики шпионаж
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.86
Последние новости