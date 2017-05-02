Донецкая фильтровальная станция снова обесточена – Жебривский

Причины прекращения энергоснабжения устанавливаются.
Он сообщил о том, что в этот раз ДФС обесточена по неизвестным причинам.
"Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтерам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений", - написал Жебривский на своей странице в Facebook.
По его словам, запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.
Напомним, 22 апреля боевики российско-террористических формирований в очередной раз обстреляли окрестности Авдеевки из минометов, повредив линии электропередач, питающие город, и обесточив Донецкую фильтровальную станцию.
28 апреля Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения, которая идет со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области. Электроснабжение города осуществляется в тестовом режиме.ZN.UA