Донецкая фильтровальная станция снова обесточена – Жебривский

Причины прекращения энергоснабжения устанавливаются.

Авдеевка может снова остаться без воды Компания «Вода Донбасса»

опять осталась без электроснабжения, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он сообщил о том, что в этот раз ДФС обесточена по неизвестным причинам.

"Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтерам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений", - написал Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.

Напомним, 22 апреля боевики российско-террористических формирований в очередной раз обстреляли окрестности Авдеевки из минометов, повредив линии электропередач, питающие город, и обесточив Донецкую фильтровальную станцию.

28 апреля Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения, которая идет со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области. Электроснабжение города осуществляется в тестовом режиме.