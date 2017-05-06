Донецкая фильтрационная станция снова получает электричество

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В Авдеевке восстановится снабжение водой.

Донецкая фильтрационная станция уже с электричеством. Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

О восстановлении электроснабжения на ДФС сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В частности, сообщение об этом появилось на официальной странице ведомства в Twitter.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сегодня сообщили, что электрообеспечение Авдеевки будет осуществляться по новой линии электропередач, которую запустят 9 мая.

Энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции регулярно нарушается из-за обстрелов боевиков. 2 мая глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что Донецкая фильтровальная станция опять осталась без электроснабжения.

Ранее, 28 апреля, Авдеевку впервые переключили на новую линию электроснабжения, которая идет со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области. Электроснабжение города осуществляется в тестовом режиме.