Дом бизнес-партнера Авакова обстреляли из гранатомета – СМИ

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Игоря Котвицкого называют кошельком Арсена Авакова. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией главы МВД.

Бизнес-партнера Авакова решили запугать из гранатомета nevskii-bastion.ru

Под Харьковом неизвестные расстреляли из гранатомета подсобные помещения у дома народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

Как сообщает издание "Обозреватель", нападение на дом произошло посреди ночи. После выстрела из гранатомета нападающие сразу же скрылись с места преступления. В результате атаки сам депутат и его семья не пострадали, легкие ранения получила охрана дома.

Злоумышленники явно ставили себе за цель лишь запугать депутата, поскольку выстрел был произведен по подсобным помещениям, отмечает издание.

По данным "Обозревателя", полицейские получили указание не распространяться об инциденте.

В сентябре 2016 года народный депутат Сергей Лещенко (БПП) сообщил, что депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий вывел из Украины 40 млн долларов на счет офшорной компании из Панамы. Лещенко писал, что Котвицкий – это "кошелек" Арсена Авакова. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.

В ноябре 2016 года сообщалось, что прокуратура Киева закрыла уголовное производство о выводе из Украины на панамские счета 40 млн долларов народным депутатом фракции "Народный фронт" Игорем Котвицким в связи с отсутствием состава преступления.