Должностные лица "Житомирского бронетанкового завода" похитили 24 млн грн бюджетных средств - следствие

Не брезговали должностные лица данного госпредприятия и банальным воровством.

В ходе следственных действий, которые вели военные прокуроры, лишь по одному эпизоду дела было установлено, что должностными лицами ГП "Житомирский бронетанковый завод" похищено 24 млн грн бюджетных средств.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Дмитрий Менделеев, отмечая, что предприятию эти деньги были перечислены для исполнения оборонного заказа.

Как пишет автор, не брезговали должностные лица данного госпредприятия и банальным воровством.

Следователям национальной полиции в Житомирской области удалось установить, что в октябре 2014 г. директором завода было принято решение изъять из неприкосновенных запасов мобилизационного резерва 20 двигателей для бронетехники УТД-20, которые были вскоре вывезены в неизвестном направлении с территории завода. Государственным аудитом Госфининспекции было установлено, что ущерб составил почти 7 млн грн, отмечается в статье.

Как пояснил в ходе расследования директор, эти двигатели якобы принадлежали ООО "НВК "Техимпекс".

"Да, именно тому предприятию из села Засупоевка в 100 км от столицы, которое являлось владельцем крупнейшего частного арсенала боевой техники и оружия (См. "Оружейные бароны украинского пошиба", ZN.UA, №41, 2013 г.), которые по различным схемам выводились из армии и продавались на внутреннем рынке, а затем снова перепродавались через государственных посредников за рубеж", - отмечает Менделеев.

По его информации, двигатели для бронетехники фигурируют и в уголовном производстве военной прокуратуры Западного региона, открытом по факту поставки ГП "Львовский бронетанковый завод" Минобороны 40 российских двигателей В-46-6 для Минобороны. Как оказалось, в конце 2015 г. Минобороны перечислило "Львовскому бронетанковому заводу" 28,5 млн грн. бюджетных средств за указанные двигатели и другие комплектующие к бронетехнике. В ходе этой операции служебные лица воинской части подписали акты приема на баланс упомянутого имущества без наличия самих изделий, а также без соответствующей технической документации, паспортов завода производителя и, естественно, без проверки их технического состояния ввиду физического отсутствия двигателей.

Как удалось установить следователям, пишет Менделеев, эти самые двигатели были приобретены "Львовским бронетанковым заводом" в 2010 г. у Минобороны через одного из государственных посредников как излишнее военное имущество по 40 тыс. грн за штуку. На момент приобретения двигатели уже прошли капремонт, им была присвоена вторая категория, с которой они и вошли в перечень излишнего имущества. Ключевым нюансом в свежей сделке было то обстоятельство, что в 2015 г. Эти же двигатели — "В-46-6" — были выкуплены министерством "назад" по цене, в среднем, в 10—15 раз превышающей сумму их продажи в 2010-м, и уже как новые изделия.

"Для несведущих в этой кухне поясню, что для ремонта и модернизации военное имущество, в отличии от излишнего, не продается, а по соответствующему договору передается предприятиям для проведения подобных работ", - отмечает автор статьи.

"Совершенно очевидно, что в ходе расследования необходимо будет установить, кто из должностных и служебных лиц Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил принимал в 2010 г. решение о внесении этих изделий в перечень излишнего имущества для его реализации, а также, кто принимал в 2015 г. решение о необходимости закупки тех же двигателей, превратив их в новые, будучи осведомленным в том, что производятся они только российскими предприятиями", - говорится в материале.

Менделеев отмечает, что изложенные факты не является тайной следствия и базируются на материалах уголовных производств (реквизитами которых располагает ZN.UA) из разных ведомств — СБУ, Национальной полиции, фискальной службы, прокуратуры и МВД — практически из всех регионов Украины.

Напомним, по данным налоговиков, прокуратуры, полиции и СБУ ,услугами конвертаторов средств на сегодняшний день пользовались более 30 предприятий ГК "Укроборонпром", а теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн похищенных бюджетных средств.

Подробнее о преступных схемах в украинской оборонке читайте в статье Дмитрия Менделеева "Укробналпром". Аll inclusive" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".