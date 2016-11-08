Доля украинских песен на радио "Шансон" достигла 34%

В Украине начала действовать норма для украинских песен на радио. Радио "Шансон" ее даже перевыполняет.
"Закон фактически выполняется и это очень важно", - сказала Сюмар в ходе "круглого стола" на тему "Внедрение в действие норм закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".
Она уточнила, что радио "Шансон" имеет 34% песен в своем эфире на украинском языке, "Авторадио" – 30%, "Мелодия" – 34%.
Глава парламентского комитета поблагодарила радиостанции за выполнение норм закона.
Напомним, что 8 ноября вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 25% песен в течение первого года, не менее 30% - с 8 ноября 2017 года и не менее 35% - с 8 ноября 2018 года.
В течение первого года на украинском языке должно идти не менее 50% передач, второго – 55%, третьего – 60%.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,