В рядах ВСУ служит лишь 10% срочников – Муженко

В нынешнем году в ряды ВСУ вступили почти 60 тысяч военнослужащих контрактников.

В Генштабе рассказали о количестве поступивших на службу контрактников Сайт Минобороны Украины

На сегодняшний день доля военнослужащих срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины составляет лишь 10%, заявил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Относительно комплектования Вооруженных Сил Украины. Доля военнослужащих срочной службы составляет на сегодня только 10%. Общее количество резервистов с территориального и оперативного резерва, которые прошли подготовку в 2016 году составляет около 30 тысяч лиц", – написал он в Facebook.

По словам Муженко, за минувшие два года ВСУ заключила контракты с 85 тысячами военнослужащих.

"За период 2014-2016 годов мы заключили контракты с 85-ю тысячами военнослужащих. Из них только в этом году - с 59-ю тысячами, среди них 6000 - это офицеры. Приоритетным остается комплектование, прежде всего, боевых бригад" – указал он.

Напомним, 4 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу. Он включает в себя два этапа – прохождение призывной комиссии и отправку в воинские части.

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в октябре-ноябре 2016 года в ряды ВСУ и прочих военных формирований призовут 13 908 человек. Как следует из распоряжения Кабмина №684-р от 22 сентября, 7 908 призывников направят в Вооруженные силы Украины, 5 тысяч – в ряды Национальной гвардии Украины, и одну тысячу – в ряды Государственной службы транспорта.