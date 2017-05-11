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Добровольцы из полиции сдали кровь для детей, пострадавших в ДТП

11 мая в 19:03

В детской больнице "ОХМАТДЕТ" прошла акция "Сдай кровь - спаси жизнь".

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Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Национальной детской специализированной больнице "ОХМАДЕТ" в Киеве в рамках Недели безопасности дорожного движения состоялась сдача крови для использования в лечении детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Донорами стали добровольцы из разных подразделений Национальной полиции Украины.

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Черный рынок крови в Киеве достигает 90 тыс литров в год - эксперт. Сейчас в городе нет единой базы доноров - в каждой больнице своя база.

По материалам: Василий Артюшенко, ZN.UA
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