Добровольцы из полиции сдали кровь для детей, пострадавших в ДТП

В детской больнице "ОХМАТДЕТ" прошла акция "Сдай кровь - спаси жизнь".

В Национальной детской специализированной больнице "ОХМАДЕТ" в Киеве в рамках Недели безопасности дорожного движения состоялась сдача крови для использования в лечении детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Донорами стали добровольцы из разных подразделений Национальной полиции Украины.

Черный рынок крови в Киеве достигает 90 тыс литров в год - эксперт. Сейчас в городе нет единой базы доноров - в каждой больнице своя база.