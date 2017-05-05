До конца года в США может завершиться суд по делу о деньгах Лазаренко – замгенпрокурора



Деньги, выведенные Лазаренко за рубеж, можно будет вернуть после суда.

Деньги Лазаренко могут вернуться в Украину в следующем году

Судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко может завершиться до конца текущего года, после чего можно будет вернуть деньги, выведенные бывшим главой правительства на зарубежные счета, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в эфире телеканала ZIK.

"После этого мы ожидаем переговорный процесс с американцами по поводу возвращения средств", – сказал Енин.

Он отметил, что на возвращение средство понадобиться от полугода до года.

"На сегодня уже арестованы около 280 млн долларов, которые находятся в пяти иностранных юрисдикциях. Речь идет о Швейцарии, Лихтенштейне, Литве, Гернсе и Антигуа", – объяснил заместитель генпрокурора.

Напомним, ранее стало известно, что США могут вернуть Украине деньги со счетов Лазаренко, если эти средства будут использованы для финансирования целевых программ под контролем американского правительства.

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой и с началом уголовного преследования заявил об уходе в оппозицию и вскоре сбежал за границу. В 1999 году его задержали в США при попытке пересечь границу по поддельному панамскому паспорту. Лазаренко обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем. В 2006 года американский суд приговорил его к девяти годам тюремного заключения и 10 миллионам долларов штрафа. Через шесть лет Лазаренко вышел на свободу.

Состояние Лазаренко оценивают в 250 миллионов долларов. Эти деньги, на которые претендует целый ряд кредиторов, являются предметом 15-летнего судебного разбирательства. Украина добивается возвращения эти средств в государственный бюджет.