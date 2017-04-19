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До конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев

19 апреля в 12:14

В 2017 году закупят еще 230 рабочих станций для выдачи биометрических загранпаспортов. Но Миграционная служба хочет в два раза больше.

Биометрический загранпаспорт
Украинцы с энтузиазмом отправились оформлять биометрические паспорта
По состоянию на 19 апреля оформлено более 3,2 млн биометрических загранпаспортов, а до конца 2017 года ожидается оформление еще 2 млн, сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"Всего количество оформленных биометрических паспортов - 3 млн 240 тыс. 705", - сказал Соколюк на заседании Кабинета министров.

По его словам, сама служба оформила более 3 млн таких документов, а посольства Украины за границей - около 140 тыс. паспортов. Миграционная служба рассчитывает, что до конца года будет оформлено еще около 2 млн биометрических загранпаспортов. В 2017 году запланирована закупка еще 230 рабочих станций для выдачи паспортов, но необходимо как минимум 470.

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19 апреля первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сообщил примерный график работы европейских институций для завершения процедуры предоставления Украине безвизового режима. По его словам, в начале июня украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (все за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.

По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года примерно треть взрослого населения Украины (34%) была в той или иной мере склонна воспользоваться введением безвизового режима с ЕС.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги оформление биометрический
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