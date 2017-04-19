До конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев

В 2017 году закупят еще 230 рабочих станций для выдачи биометрических загранпаспортов. Но Миграционная служба хочет в два раза больше.

Украинцы с энтузиазмом отправились оформлять биометрические паспорта

По состоянию на 19 апреля оформлено более 3,2 млн биометрических загранпаспортов, а до конца 2017 года ожидается оформление еще 2 млн, сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"Всего количество оформленных биометрических паспортов - 3 млн 240 тыс. 705", - сказал Соколюк на заседании Кабинета министров.

По его словам, сама служба оформила более 3 млн таких документов, а посольства Украины за границей - около 140 тыс. паспортов. Миграционная служба рассчитывает, что до конца года будет оформлено еще около 2 млн биометрических загранпаспортов. В 2017 году запланирована закупка еще 230 рабочих станций для выдачи паспортов, но необходимо как минимум 470.

19 апреля первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сообщил примерный график работы европейских институций для завершения процедуры предоставления Украине безвизового режима. По его словам, в начале июня украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (все за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.

По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года примерно треть взрослого населения Украины (34%) была в той или иной мере склонна воспользоваться введением безвизового режима с ЕС.