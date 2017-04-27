"ДНР" и "ЛНР" стали крупнейшими потребители российского пива и мяса: чем РФ обеспечивает ОРДЛО и сколько это стоит

По разным подсчетам, поставки продуктов питания, газа и электроэнергии в ОРДЛО обходятся России свыше одного миллиарда долларов.

Оккупированные территории украинского Донбасса стали крупнейшими потребителями пива и мяса из России inosmi.ru

Сегодня, 27 апреля, РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса 64-й "гуманитарный конвой" , в котором якобы перевозятся продукты, лекарства и медицинское оборудование — всего 400 тонн. Россия наращивает поставки в Украину даже тех товаров, которые попали под действие эмбарго с начала 2016 года, а соответственно все это экспортируется Россией в ОРДЛО через неконтролируемые украинским правительством участки границы.

За 2016 год Россия экспортировала в ОРДЛО продуктов питания, кондитерских изделий, безалкогольных и алкогольных напитков, которые находятся под украинским эмбарго на сумму 222 миллиона долларов.

Так жители оккупированной боевиками "ДНР" и "ЛНР" территории Донбасса стали крупнейшими потребителями российского мяса и пива, передает Meduza.

После того, как в начале 2015 года официальный Киев перестал обеспечивать ОРДЛО газом, "Газпром" сообщил о поставках в Украину 2,4 млрд кубометров газа, за которые Киев отказался платить. С февраля 2015 по июнь 2016 года Россия поставила в ОРДЛО газа на 718,5 млн долларов.

Издание отмечает, что после отключения от электричества оккупированной территории Луганской области, поставки "света", которые подтвердили в России, в ОРЛО обойдутся Москве в 35-70,1 млн долларов в год.

Пресс секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Москва не хочет присоединять ОРДЛО к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины.

"На протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию "ДНР" и "ЛНР", - сказал Песков.

Ранее издание Bloomberg писало, что Путин тихо отрывает Донбасс от Украины пока США болтают.

Издание пишет, что в начале этого года Путин разозлил своего украинского коллегу Петра Порошенко, подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых "республик" в Донецке и Луганске, которые уже приняли российский рубль за официальную валюту. Кремль также рассматривает возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Если это произойдет, Киеву будет еще сложнее восстановить контроль над этими территориями.