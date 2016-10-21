Днепр в отопительный сезон оставят без горячей воды

В мэрии считают, что поставлять ее жителям города "экономически невыгодно".
Власти города Днепр решили отказаться от поставки горячей воды в течение всего отопительного сезона из-за высокой стоимости этой услуги – 70 гривень за кубометр, сообщил заместитель городского головы, руководитель департамента по вопросам коммунального хозяйства Михаил Лысенко.
"Сколько квартир из ста согласятся платить 70 гривень за куб? Я думаю – максимум десять. При таких условиях это экономически невыгодно", – заявил Лысенко.
По словам чиновника, жители Днепра сейчас самостоятельно обеспечивают себя горячей водой, устанавливая водонагреватели и колонки.
В общем, Днепровский городской совет рапортует об успешном начале отопительного сезона. По его данным, проведено тепло в 100% объектов социальной сферы и 90% жилых домов. Остальные дома будут обеспечены теплом до конца недели.Радіо Свобода