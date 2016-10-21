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Днепр в отопительный сезон оставят без горячей воды

21 октября в 15:56

В мэрии считают, что поставлять ее жителям города "экономически невыгодно".

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Жители Днепра останутся без централизованного горячего водоснабжения
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Власти города Днепр решили отказаться от поставки горячей воды в течение всего отопительного сезона из-за высокой стоимости этой услуги – 70 гривень за кубометр, сообщил заместитель городского головы, руководитель департамента по вопросам коммунального хозяйства Михаил Лысенко.

"Сколько квартир из ста согласятся платить 70 гривень за куб? Я думаю – максимум десять. При таких условиях это экономически невыгодно", – заявил Лысенко.

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По словам чиновника, жители Днепра сейчас самостоятельно обеспечивают себя горячей водой, устанавливая водонагреватели и колонки.

В общем, Днепровский городской совет рапортует об успешном начале отопительного сезона. По его данным, проведено тепло в 100% объектов социальной сферы и 90% жилых домов. Остальные дома будут обеспечены теплом до конца недели.

По материалам: Радіо Свобода
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