Для введения миротворцев ООН в Донбасс нужно согласие террористов - Лавров

По словам Лаврова, Порошенко нужно договариваться с террористами ОРДЛО.

Лавров считает, что для введения миротворцев ООН в Донбасс нужно согласие террористов "ДНР" и "ЛНР" wikipedia.org

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс не предусмотрено, для этого требуется согласие боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Дополнительные соглашения, особенно о развертывании миротворцев, предусматривают согласие всех сторон конфликта. Разговаривать Петру Алексеевичу нужно с "Донецком" и "Луганском", - сказал Лавров, передает УНИАН.

Он отметил, что в документах указана только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ возобновят патрулирование зоны АТО25 апреля после того, как 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.