Для ученых в Украине введут и-декларации

Согласно закону "О высшем образовании", НАОКВО – тот орган, который может ввести механизм интеллектуальных деклараций (и-деклараций) для соискателей научных степеней.
"По закону именно НАОКВО будет прописывать требования и соответствующие критерии к диссертационным работам, соискателям научных степеней, их научных руководителям и научным консультантам, оппонентам, а также экспертам отраслевых экспертных советов, процессу аккредитации и образовательным программам, которые аккредитуются. Уверен, что среди других требований (а возможно и основным требованием) к соискателям и экспертам обязательно будет требование наличия у них того, что можно условно назвать и-декларация", - сказал руководитель секретариата Нацагентства.
Храпатый подчеркнул, что "псевдоученые", которые не будут соответствовать установленным требованиям, останутся за бортом всех процессов в высшем образовании.
Кроме того он отметил, что уже существует ряд соответствующих электронных ресурсов (Research Gate, Scopus, Google Scholar, Национальный репозитарий после его создания) и тратить ресурсы на создание новых нецелесообразно.
"Потому НАОКВО не должно искать материальные (многомиллионные) ресурсы на внедрение этого крайне необходимого механизма, а уже в ближайшие месяцы разработать и представить на утверждение правительства соответствующие требования", - сообщил Храпатый.
В июле Кабинет министров одобрил создание Национального репозитария академических текстов для борьбы с плагиатом. Как отметила министр образования Лилия Гриневич, создание репозитария обеспечит учреждения образования техническими возможностями для обнаружения плагиата в научных работах и диссертациях.ZN.UA