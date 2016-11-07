Для ученых в Украине введут и-декларации

Согласно закону "О высшем образовании", НАОКВО – тот орган, который может ввести механизм интеллектуальных деклараций (и-деклараций) для соискателей научных степеней.

Чиновники придумали еще один способ контроля за плагиатом в диссертациях Андрей Товстыженко, ZN.UA

Обязательным требованием для соискателей научных степеней будет заполнение интеллектуальных деклараций, сообщил руководитель секретариата Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

"По закону именно НАОКВО будет прописывать требования и соответствующие критерии к диссертационным работам, соискателям научных степеней, их научных руководителям и научным консультантам, оппонентам, а также экспертам отраслевых экспертных советов, процессу аккредитации и образовательным программам, которые аккредитуются. Уверен, что среди других требований (а возможно и основным требованием) к соискателям и экспертам обязательно будет требование наличия у них того, что можно условно назвать и-декларация", - сказал руководитель секретариата Нацагентства.

Храпатый подчеркнул, что "псевдоученые", которые не будут соответствовать установленным требованиям, останутся за бортом всех процессов в высшем образовании.

Кроме того он отметил, что уже существует ряд соответствующих электронных ресурсов (Research Gate, Scopus, Google Scholar, Национальный репозитарий после его создания) и тратить ресурсы на создание новых нецелесообразно.

"Потому НАОКВО не должно искать материальные (многомиллионные) ресурсы на внедрение этого крайне необходимого механизма, а уже в ближайшие месяцы разработать и представить на утверждение правительства соответствующие требования", - сообщил Храпатый.

В июле Кабинет министров одобрил создание Национального репозитария академических текстов для борьбы с плагиатом. Как отметила министр образования Лилия Гриневич, создание репозитария обеспечит учреждения образования техническими возможностями для обнаружения плагиата в научных работах и диссертациях.