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Для снятия моратория необходимо принять закон об обороте земель - юрист

15 октября в 17:08

По мнению юритса, сегодня позиция как сторонников, так и противников снятия моратория имеет право на существование.

земля
В Украине продлили земельный мораторий
Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения должно быть обусловлено созданием необходимых предпосылок для работы рынка земель, а для этого необходимо принять закон об обороте земель сельскохозяйственного производства.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Наталья Левчук, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

"Позиция как сторонников, так и противников снятия моратория имеет право на существование", - пишет Левчук.

Он отмечает, что необходимо определиться концептуально, стоит ли вводить ограничение на площади владения землей, и если да, то в каких размерах, будет ли создаваться земельный банк, необходимо также создать механизм формирования цены на земельные участки (возможно, ввести ограничение минимальной цены).

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"Продление запрета на продажу земель сельхозназначения на один год не означает, что с 1 января 2018 года такие земельные участки можно будет свободно продавать. Мораторий на продажу земель сельхозназначения предусмотрен п.15 и п.14 Переходных положений Земельного кодекса Украины (ЗКУ) и действует с момента принятия действующего кодекса. Редакция данных пунктов неоднократно менялась, всегда при этом предусматривая запрет на продажу сельскохозяйственных земель и продляя срок действия моратория", - говорится в статье.

6 октября Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года. Законопроект №5321-1 в целом поддержали 297 депутатов.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на куплю-продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки, - заявил Порошенко.

По материалам: ZN.UA
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