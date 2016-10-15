Для снятия моратория необходимо принять закон об обороте земель - юрист

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По мнению юритса, сегодня позиция как сторонников, так и противников снятия моратория имеет право на существование.

В Украине продлили земельный мораторий

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения должно быть обусловлено созданием необходимых предпосылок для работы рынка земель, а для этого необходимо принять закон об обороте земель сельскохозяйственного производства.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Наталья Левчук, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

"Позиция как сторонников, так и противников снятия моратория имеет право на существование", - пишет Левчук.



Он отмечает, что необходимо определиться концептуально, стоит ли вводить ограничение на площади владения землей, и если да, то в каких размерах, будет ли создаваться земельный банк, необходимо также создать механизм формирования цены на земельные участки (возможно, ввести ограничение минимальной цены).

"Продление запрета на продажу земель сельхозназначения на один год не означает, что с 1 января 2018 года такие земельные участки можно будет свободно продавать. Мораторий на продажу земель сельхозназначения предусмотрен п.15 и п.14 Переходных положений Земельного кодекса Украины (ЗКУ) и действует с момента принятия действующего кодекса. Редакция данных пунктов неоднократно менялась, всегда при этом предусматривая запрет на продажу сельскохозяйственных земель и продляя срок действия моратория", - говорится в статье.

6 октября Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года. Законопроект №5321-1 в целом поддержали 297 депутатов.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на куплю-продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки, - заявил Порошенко.