Для дела Януковича не хватает судей

Судьи, которые принимали участие в досудебном расследовании, не смогут принять участия на судебной стадии дела Януковчиа.

Енин рассказал, что на судебной стадии рассмотрения дела Виктора Януковича ГПУ ожидают определенные трудности Eugene Enin / Facebook

В составе Печерского районного суда Киева не хватает судей для рассмотрения производства относительно президента-беглеца Виктора Януковича, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"На судебной стадии рассмотрения дела Виктора Януковича нас ожидают определенные трудности. Мы уже этим занимаемся. В составе Печерского районного суда Киева, который должен рассматривать это дело, нет достаточного количества судей", - сказал Енин в эфире espreso.tv.

Он также добавил, что согласно действующего законодательства, следственные судьи, которые принимали участие в досудебном расследовании, не смогут принять участия на судебной стадии дела Януковчиа.

Ранее сообщалось, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.