Директору Николаевского облавтодора предъявили подозрение в вымогательстве взятки

По данным следствия, Шуличенко систематически требовал "откаты" у субподрядчиков.

Главу Николаевского облавтодора подозревают в систематическом вымогательстве "откатов"

Следственное управление прокуратурыобласти во вторник, 8 ноября, уведомило о подозрении главу ГП "Николаевский облавтодор" Вячеслава Шуличенко.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, Шуличенко подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

По версии следствия, подозреваемый неоднократно требовал у представителя юридического лица, с которым был заключен договор субподряда на ремонт дорог, 396 тысяч гривень в качестве "благодарности" за его подписание.

Как сообщалось, , в директора Николаевского облавтодора Вячеслава Шуличенко в октябре отстранили от должности. Ранее было открыто уголовное производство по факту вымогательства им взятки у субподрядчика.

Как пишет Андрей Вадатурский с своем материале для ZN.UA, бывший глава "Укравтодора" Евгений Барах назначил Шуличенко на должность "через колено" без согласования с и. о. председателя Николаевской ОГА и профильными службами в вразрез с общественным мнением.

Подробнее о работе Государственного агентства автомобильных дорог Украины читайте в статье "Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".