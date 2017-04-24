Директору госпредприятия "ВостГОК" сообщили о подозрении – Сытник

Прокуроры и детективы решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В НАБУ рассказали о новых подозреваемых в деле Мартыненко НАБУ / Flickr

Сотрудникии САП сообщили о подозрении генеральному директору государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК), в то время как еще один фигурант дела о нанесении данному предприятию убытков находится за границей, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Дело по расхищению средств "ВостГОК": вчера детективы НАБУ вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении гендиректора "ВостГОК" и сейчас прокуроры и детективы решают вопрос об избрании ему меры пресечения", - заявил глава бюро в ходе брифинга в понедельник.

Сытник подчеркнул, что гендиректор предприятия является уже пятым подозреваемым в данном уголовном производстве.

В отношении шестого подозреваемого, находящегося за границей, также составлено уведомление о подозрении.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта данного дела - первого заместителя председателя правления НАК "нафтогаз Украины" Сергея Перелому.

Тем не менее, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в аресте Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен и Сергей Перелома.