Директоров школ и ректоров вузов обязали подавать е-декларации

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Руководители управлений образования представят свои электронные декларации с 1 января 2017 года.

Руководители управлений образования представят свои электронные декларации с 1 января 2017 года obozrevatel.com

С начала следующего года руководители школ и высших учебных заведений будут обязаны подавать электронные декларации в Единый государственный реестр деклараций, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

"Начиная с 1 января 2017 года декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные законом, представляют руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе", - говорится в ответе НАПК на информационный запрос ресурса Osvita.ua.

В сентябре издание EUObserver со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщило о подготовке программы ЕС для борьбы с коррупцией в Украине. Программа начнет работать с первого января 2017 года и продлится три года. Ее бюджет составит 16 миллионов евро. Она будет опираться на четыре основные направления: создание и развитие антикоррупционных институтов, укрепление парламентского надзора, работу с региональными органами власти и поддержку организаций гражданского общества и журналистов "на передовой борьбы с коррупцией".

Управление программой будет осуществляться из офиса представительства ЕС в Киеве. Ее будет выполнять Дания, поскольку, согласно рейтингу Transparency International, она наименее коррумпированная страна в мире. Украина же в этом рейтинге занимает 130-е место из 168 возможных.