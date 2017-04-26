Директора ГП "ВостГОК" отправили под домашний арест

Прокуратура настаивала на заключении Сорокина под стражу, а депутаты-"фронтовики" хотели взять его на поруки.

Еще одному фигуранту "дела Мартыненко" избрали меру пресечения Цензор.нет

Соломенский суд Киева в среду, 26 апреля, избрал директору госпредприятияАлександру Сорокину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По данным следствия, Сорокин является членом преступной группы во главе с экс-депутатом Николаем Мартыненко, которая организовала растрату более 17 миллионов долларов ГП "ВостГОК".

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения 15 миллионов гривень залога.

Народные депутаты от "Народного фронта" Юрий Береза, Геннадий Кривошея и Виталий Сташук выразили готовность взять Сорокина на поруки.

Судья Виктория Кицюк отказала в удовлетворении ходатайств САП и народных депутатов, передает "Цензор.НЕТ".

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов.